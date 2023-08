Albert Riera: «Fomos melhores do que o Vitória em quase todo o jogo»

Albert Riera era naturalmente um técnico satisfeito após o triunfo e apuramento do Celje em casa do V. Guimarães . Em conferência de imprensa, o técnico espanhol da formação da Eslovénia não quis comentar a ideia de que o Vitória teria sido arrogante por entrar na frente da eliminatória, mas deixou claro que, no seu entender, a equipa por si orientada foi melhor."Não posso dizer se o Vitória foi ou não arrogante. O que posso dizer é que fomos melhores que o Vitória. Aprendemos com os erros que cometemos no primeiro jogo. Passámos a informação certa aos jogadores, o plano resultou. O mérito é dos jogadores, eu só lhes dei o plano", explicou o espanhol."Estou muito orgulhoso com o que os jogadores fizeram. Na minha opinião fomos melhores do que o Vitória em quase todo o jogo", considerou o técnico, que assumiu ainda ter preparado os penáltis, "como compete fazer."