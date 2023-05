UEFA gostou da exibição em Madrid e Artur Soares Dias é candidato a apitar final da Liga Conferência

Artur Soares Dias acabou de entrar na lista de árbitros candidatos a apitar a próxima final da Liga Conferência.sabe que o árbitro português recebeu boa nota de Roberto Rosetti, o presidente do Comité de Árbitros da UEFA, pelo seu desempenho na condução do Real Madrid-Manchester City da passada terça-feira, relativo à 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Se forem seguidos os critérios da época passada, a nomeação do juiz portuense para o duelo final da terceira maior prova europeia de clubes afigura-se altamente provável.O cenário em causa assenta no exemplo do árbitro István Kovács. O romeno apitou em 2021/22 também um Real Madrid-Man. City no primeiro encontro das 'meias' da Champions, recebeu avaliação positiva e com isso foi depois nomeado pela UEFA para ajuizar o Roma-Feyenoord que assinalou a primeira final de sempre da Liga Conferência.Apesar de muito contestado do técnico dos madridistas, Carlo Ancelotti, Soares Dias saiu incólume do duelo em Espanha e está mais perto de uma final europeia.