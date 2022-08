AZ Alkmaar-Gil Vicente, em direto

há 1 horas 18:31

Tiago Lenho: «AZ Alkmaar parte como favorito, mas isso não nos retira ambição»

À partida para a Holanda, Tiago Lenho, diretor-desportivo gilista, deu voz à ambição do plantel. "O AZ Alkmaar é uma equipa com bastante história nas competições europeias, com poderio diferente do nosso. É uma equipa que parte como favorita, mas ninguém nos retira a ambição de tentar fazer o melhor possível e tentar chegar à fase de grupos. Esse não é o principal objetivo do clube, mas, já que estamos aqui, vamos lutar pelas nossas possibilidades", assinalou o dirigente, não descurando as contas do ranking: "Defrontamos curiosamente um adversário que, em termos de país, também nos interessa retirá-los das competições europeias para que a nossa liga e os nossos clubes possam ultrapassar a Holanda no ranking."