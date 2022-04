Bodo/Glimt é mesmo pesadelo para Mourinho: Roma volta a perder na Noruega

Depois do desaire por 6-1 na Noruega, na fase de grupos da Conference League, a AS Roma de José Mourinho voltou a perder no terreno do Bodo/Glimt, agora por 2-1, na primeira mão dos quartos de final da mesma prova.A formação italiana, com Rui Patrício e Sérgio Oliveira no onze, até começou melhor e abriu o marcador por Pellegrini. Porém, o conjunto nórdico deu a volta por Wembangomo (56') e Vetlesen (89').A segunda mão disputa-se precisamente daqui a uma semana.