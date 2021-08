Brasileiro Allano foi alvo de racismo no Partizan-Santa Clara

O Partizan pode estar, mais uma vez, em risco de ser castigado pela UEFA. Desta vez porque Allano, extremo do Santa Clara, se queixou de ter sido alvo de insultos racistas quando foi substituído (67’).

O brasileiro referiu que os adeptos fizeram sons a imitar um macaco quando se dirigia ao banco de suplentes e foi isso mesmo que contou ao árbitro, imitando mesmo o gesto. O inglês Craig Pawson, juiz da partida, registou a queixa e indicou que ia escrever no relatório, informando o delegado da UEFA e um dirigente do clube da casa. Antes do jogo, a direção do Partizan, apelou aos adeptos para não usarem material pirotécnico e não entoarem cânticos racistas. Já em 2019, o clube da Sérvia foi punido pela UEFA, com dois jogos à porta fechada, por atos racistas dos adeptos.