Chiquinho feliz no Olympiacos: «Quanto mais jogas, melhor te sentes»

A armada lusa do Olympiacos visita esta quinta-feira o Ferencvaros com uma curta vantagem (1-0) no bolso. Chiquinho foi o porta-voz da equipa em Budapeste e revelou-se satisfeito com os primeiros tempos na Grécia."A adaptação foi fácil, encontrei muitos compatriotas. Quanto mais jogas, melhor te sentes", lançou o ex-Benfica, com elogios ao técnico Jose Luis Mendillibar. "O treinador tem passado as suas ideias e estamos a melhorar a cada dia." Em Budapeste, espera-se em ambiente hostil que não intimida Chiquinho: "Estamos habituados a essa pressão e a jogar em atmosferas ‘quentes’. Não me parece que vá ser um problema."Além do médio, David Carmo, André Horta, João Carvalho e Podence também estão convocados para o jogo.Esta quinta-feira, não vão faltar portugueses em ação nos jogos da Liga Conferência. O Betis contará com Rui Silva e William Carvalho para a visita ao Dinamo Zagreb, depois da derrota (0-1) na 1.ª mão. Carlos Forbs estará com o Ajax na visita ao Bodo/Glimt, após empate (2-2), o mesmo resultado que o Frankfurt, de Aurélio Buta, traz para a receção ao St. Gilloise.O Legia (Josué, Yuri Ribeiro e Gil Dias) recebe o Molde (perdeu por 3-2 na 1.ª mão) e o Ludugorets (Claude Gonçalves e Dinis Almeida) joga em casa com o Servette, depois de um nulo na Suíça.Nos ‘oitavos’ está já o Maccabi Haifa que empatou (1-1) em Gent, fazendo valer a vitória (1-0) na 1ª mão.