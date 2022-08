Conference League terá na fase de grupos clubes da Letónia, Lituânia, Kosovo e até do Liechtenstein

A Liga Conferência surgiu para alargar o horizonte das competições de clubes da UEFA a países menos habituados a estas lides e, terminada a ronda de playoff da terceira competição, regista-se a presença de quatro nações estreantes nas fases de grupos.O Rigas FS, o Ballkani, o Zalgiris e o Vaduz fazem história para os seus países, respetivamente a Letónia, Kosovo, Lituânia e Liechtenstein. Sim, a Liga Conferência terá na fase de grupos um clube que disputa a 2.ª divisão da Suíça , já que no Liechtenstein não existe campeonato profissional.Entre os restantes apurados, destacam-se os espanhóis do Villarreal, os ingleses do West Ham, os italianos da Fiorentina ou os holandeses do AZ Alkmaar, responsáveis pelo fim da aventura europeia do Gil Vicente.O sorteio da fase de grupos será esta sexta-feira, às 13h30, em Istambul, na Turquia.Villarreal (Espanha)Basileia (Suíça)Slavia Praga (Rep. Checa)AZ Alkmaar (Holanda)Gent (Bélgica)Basaksehir (Turquia)Partizan (Sérvia)West Ham (Inglaterra)Cluj (Roménia)Molde (Noruega)Steaua Bucareste (Roménia)Fiorentina (Itália)Colónia (Alemanha)Hapoel Beer Sheva (Israel)Apollon (Chipre)Slovan Bratislava (Eslováquia)Nice (França)Anderlecht (Bélgica)Zalgiris (Lituânia)Austria Viena (Áustria)Hearts (Escócia)Shamrock (Irlanda)Sivasspor (Turquia)Vaduz (Liechtenstein)Dnipro-1 (Ucrânia)Lech Poznan (Polónia)Slovacko (Rep. Checa)Silkeborg (Dinamarca)Durgardens (Suécia)Pyunik (Arménia)Rigas FS (Letónia)Ballkani (Kosovo)