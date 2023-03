Contingente português vai a exame na Liga Conferência

Já não há equipas portuguesas na Liga Conferência, mas ainda existe um contingente luso a manter vivo o sonho de chegar longe na prova. Hoje, grande parte desse lote vai a exame, representando o AEK Larnaca e o Lech Poznan.

O emblema cipriota, onde atuam Luís Gustavo, Rafael Lopes e Bruno Gama, vai ter um duplo embate de grau de dificuldade elevado frente ao West Ham, depois de, na eliminatória anterior, ter deixado para trás os ucranianos do Dnipro.

Por outro lado, o clube polaco mede forças com os suecos do Djurgardens. Nesse duplo embate, o Lech Poznan, que no playoff deixou para trás o Bodo Glimt, da Noruega, vai contar com a ajuda de quatro portugueses: Joel Pereira, Pedro Rebocho, Afonso Sousa e João Amaral.

Anteontem, Luís Maximiano, o outro português ainda em prova, também foi a jogo, perdendo ao serviço da Lazio no embate com o AZ Alkmaar.