David Carmo crê na filosofia de Mendilibar: «Acreditamos no treinador e espero ajudar»

David Carmo aponta ao onze na receção do Olympiacos ao Ferencváros, que marca a estreia de José Luis Mendilibar, substituto de Carlos Carvalhal. "A filosofia passa por controlar o jogo, pressionar alto e vencer. Acreditamos no treinador e espero ajudar", disse o central, porta-voz da equipa que inclui Rúben Vezo, Chiquinho, André Horta, João Carvalho, Podence e Gelson.

Serão muitos os portugueses hoje em ação: Aurélio Buta na visita do Frankfurt ao St. Gilloise, Carlos Borges na receção do Ajax ao Bodo/Glimt e Claude Gonçalves ao serviço do Ludogorets frente ao Molde. Já o Legia conta com Yuri Ribeiro, Josué e Gil Dias para o jogo com o Molde.

O Betis, de Rui Silva e William Carvalho, recebe o D. Zagreb e o guardião promete motivação. "É uma prova de prestígio que gostaríamos de vencer."