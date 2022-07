Gil Vicente e V. Guimarães já conhecem adversários na Conference League

Gil Vicente e V. Guimarães já conhecem os advresários da 3ª pré-eliminatória da Conference League, que estão agendados para 4 e 11 de agosto. Tanto os gilistas como os vimaranenses (caso superem o Puskás Akadémia) jogarão a primeira mão fora de casa., que entra em competição na 3ª pré-eliminatória, defrontará o vencedor do jogo entre oe oCaso vença ona 2.ª pré-eliminatória, oenfrentará ona 3.ª pré-eliminatória.13h10- Depois de sorteados os jogos do 'Caminho dos Campeões', agora serão sorteadas as partidas do 'Caminho Principal', onde se inserem Gil Vicente e V. Guimarães.