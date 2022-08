Gil Vicente e V. Guimarães conhecem possíveis adversários para o sorteio da Conference League

O Gil Vicente e o V. Guimarães vão ficar a conhecer os possíveis adversários na Conference League já esta terça-feira, no sorteio que se irá realizar na Suíça, em Nyon, a partir das 13 horas.Os vimaranenses estão na terceira pré-eliminatória da prova onde vão defrontar os croatas do Hajduk Split já na quinta-feira e também no dia 10 de agosto. Se passarem, entrarão no sorteio no Grupo 2 como não-cabeças de série e poderão enfrenta uma de quatro opções:Vencedor do Neftçi-SK Rapid VienaVencedor do DAC 1904-Steaua BucaresteVencedor do Maccabi Telavive-Aris SalónicaVillarrealQuanto ao Gil Vicente, que tem encontro marcado com os letões do Riga FC na 3ª pré-eliminatória da competição, também não é cabeça de série e surge no Grupo 4. Poderá ter como adversários:Vencedor do KuPS Kuopio-Young BoysVencedor do Dundee United-AZ AlkmaarWest HamVencedor do Molde-KisvardaDerrotado do Fenerbahçe-Slovácko (Liga Europa)Os encontros do playoff da Conference League disputam-se a 18 e 25 de agosto. O sorteio da fase de grupos acontecerá a 26 deste mês.