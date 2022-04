Golo de Ricardo Pereira afasta PSV de Roger Schmidt nos 'quartos' da Conference League

Um golo do internacional português Ricardo Pereira já perto dos descontos permitiu ao Leicester bater (2-1) esta quinta-feira o PSV Eindhoven de Roger Schmidt, treinador que tem sido associado ao Benfica, na segunda mão dos quartos de final da UEFA Conference League.Depois do 0-0 estabelecido na primeira mão, em Inglaterra, as duas equipas teriam obrigatoriamente de marcar golos para sonhar com a presença na próxima fase da mais recente prova de clubes da UEFA. E até foi a formação holandesa quem se adiantou no marcador, pelo goleador Zahavi, ainda antes da meia-hora de jogo (27'). Contudo, a formação de Ricardo Pereira viria a responder já na fase final do jogo. Primeiro, Maddison (77') empatou a eliminatória e depois foi mesmo o lateral-direito português quem fixou o resultado final, já perto do minuto 90 (88').Com este resultado, o Leicester fica agora à espera do resultado entre AS Roma, de José Mourinho, e o Bodo/Glimt, uma vez que o vencedor deste jogo marcará encontro com os foxes nas meias-finais da Conference League. Quanto ao PSV Eindhoven, poderá concentrar-se na final da Taça da Holanda, que será disputada este sábado, diante do Ajax.