Van Hooijdonk arrasa Roger Schmidt: «O PSV deve a eliminação ao seu próprio treinador»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O holandês Pierre Van Hooijdonk, avançado que representou o Benfica na temporada 2000/01, não poupou Roger Schmidt pela eliminação do PSV na Conference League. De acordo com o antigo jogador, o técnico que tem sido apontado ao clube da Luz foi o grande responsável pela derrota dos holandeses na receção ao Leicester, que ditou o afastamento do conjunto de Eindhoven das competições europeias.

“O PSV deve a eliminação ao seu próprio treinador”, começou por assinalar, em comentários proferidos à ESPN, tendo depois explicado qual foi uma das falhas na estratégia: “Não se pode contra-atacar com Zahavi, Veerman e Götze, é preciso sacrificar o avançado e apostar na velocidade de outros. É preciso lançar em campo Bruma ou Vertessen. Não são os meus jogadores de futebol favoritos, mas são muito rápidos”.