Já é conhecido o resultado do sorteio do playoff de acesso aos 'oitavos' da Conference League

O Ajax, a viver uma época complicada, jogará com o Bodo/Glimt o playoff de acesso aos oitavos da Liga Conferência Europa, enquanto o Sturm Graz, que foi adversário do Sporting, defronta o Slovan Bratislava.

Os neerlandeses, atuais quintos classificados da Liga nacional, conseguiram na última jornada da fase de grupos da Liga Europa garantir presença no playoff para os oitavos de final da terceira competição de clubes da UEFA, na qual irão defrontar uma equipa que esteve nos quartos de final da primeira edição da Liga Conferência.

Os austríacos do Sturm Graz, terceiros no grupo do Sporting da Liga Europa, discutem o acesso à Liga Conferência com os eslovacos do Slovan Bratislava, enquanto os espanhóis do Bétis, também relegados da Liga Europa, jogam com os croatas do Dínamo Zagreb.

O sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça, colocou os alemães do Eintracht Frankfurt no caminho dos belgas do Union Saint-Gilloise, que marcaram presença nos quartos de final da última edição da prova, ganha pelos ingleses do West Ham.

Numa competição que não contou com equipas portuguesas na fase de grupos, uma vez que V. Guimarães e Arouca foram afastados nas pré-eliminatórias, os gregos do Olympiacos, agora orientados pelo português Carlos Carvalhal vão jogar com os húngaros do Ferencvaros.

Os vencedores do play-off, cujos jogos estão agendados para 15 e 22 de fevereiro, vão juntar-se às oito equipas que terminaram em primeiro lugar a fase de grupos da competição, entre as quais se encontra o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca.

A final da terceira edição 2023/24 da Liga Conferência Europa, competição que no seu ano de estreia foi ganha pela Roma, sob o comando de José Mourinho, está marcada para 29 de maio, na AEK Arena, em Atenas.