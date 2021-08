há 2 horas 16:08

Paços de Ferreira tem pé e meio no 'playoff'

Boa tarde! Seja bem-vindo ao direto do Larne-Paços de Ferreira, encontro da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League. A turma portuguesa goleou, em casa (4-0), no jogo da primeira mão, e por isso parte com vantagem confortável para poder carimbar o apuramento para o 'play-off' , onde já sabe que terá pela frente os ingleses do Tottenha. A partida desta quinta-feita, na Irlanda do Norte, começa às 19h30 e Record leva até si, ao minuto, todas as incidências. Fique por aí!