Lille de Paulo Fonseca bate Slovan Bratislava e assume liderança do grupo A

O Lille, equipa orientada pelo português Paulo Fonseca, somou esta quinta-feira a segunda vitória na fase de grupos da Liga Europa ao bater esta tarde o Slovan Bratislava por 2-1, em jogo a contar para a terceira jornada do grupo A.

O francês Rémy Cabella foi a grande figura da formação liderada pelo técnico luso, que lançou Tiago Santos e André Gomes no onze titular, com um golo e uma assistência.

O triunfo por 2-1 permite ao Lille ultrapassar os eslovacos na tabela e ascender à liderança do grupo, somando agora sete pontos - contra os seis do Slovan Bratislava.



No outro jogo do grupo, o Klaksvik recebeu e venceu o Olimpija Ljubljana por 3-0, resultado histórico da formação das Ilhas Faroé que serve para assegurar, pelo menos para já, o 3.º lugar, com quatro pontos. Os eslovenos seguem em último, sem qualquer ponto conquistado ao fim de três jornadas.