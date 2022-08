Médio do Hajduk Split 'provoca' V. Guimarães: «Vi medo nos olhos deles»

São declarações polémicas e 'provocadoras'. O médio do Hajduk Split, Lukas Grgic, afirmou que viu "medo" nos olhos dos jogadores do Vitória, no encontro da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League, disputado na Croácia.Na antevisão da partida desta quarta-feira, marcada para o Estádio D. Afonso Henriques, Lukas Grgic começou por afirmar ao site dalmatinskiportal.hr que "se jogarmos como em Split, não haverá problema". E, depois, sublinhou a ideia de que "a atmosfera do Poljud (estádio do Hajduk) não pode ser comparada a nada". "Vi medo nos olhos deles, nunca tinham jogado com um ambiente destes. Vamos vencer novamente. Dizem que estão à nossa espera, mas vamos ver", concluiu.