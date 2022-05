Mourinho explica porque chorou no fim: «Fico emocionado com as emoções dos outros»

A Roma marcou presença numa final europeia pela primeira vez desde 1991. A vitória sobre o Leicester City na capital italiana (1-0) redundou em lágrimas de José Mourinho que as explicou após o apito final do árbitro."Agradeço aos jogadores por estarem felizes como eu estou hoje. Fiquei emocionado, se uma equipa ganha o primeiro Scudetto ou o segundo não importa, é sempre recompensador e uma alegria. Para uma equipa que nunca vence e que alcança a final com dificuldade com o estádio com a lotação máxima é sempre diferente. Estou num momento da minha carreira em que não faço isto por mim, mas pelos meus jogadores e pelo clube, faço-o pelos adeptos, pela alegria dos romanos. Fico emocionado com as emoções dos outros", vincou à DAZN o técnico português.O técnico, de 59 anos, explicou o que representa esta final europeia na Liga Conferência. "Existem diferentes níveis de expectativas, responsabilidades e esperanças. A história da Roma é uma história de sofrimento, o clube não ganhou muitos títulos. O número de finais não está de acordo com o tamanho do clube e isto significa muito para nós. Desde o primeiro dia que eu tenho um sentimento de família, que é o que somos. Não tivemos uma temporada fantástica, tivemos muitos pontos perdidos, mas é uma vitória em família. O Leicester é uma equipa de qualidade, mas o Rui Patricio não teve muito trabalho", constatou.