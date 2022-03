Mourinho: «Nós estávamos a jogar e a Lazio estava a fumar uns cigarros com o Sarri»

A Roma avançou para os quartos-de-final da Conference League, apesar do empate caseiro a um golo diante do Vitesse, mas a noite acabou por dar dores de cabeça a José Mourinho, que por conta da réplica holandesa foi obrigado a colocar em campo as suas melhores peças. Uma situação que o técnico português mencionou já com o dérbi do campeonato à vista, agendado para domingo."Esperava mais de toda a gente, não apenas da Roma, mas no fim alguém vai para casa, alguém vai ao sorteio e felizmente somos estes últimos", começou por frisar à Sky Sports Italia, brincando com o facto da rival Lazio ter um treinador reconhecidamente fumador."Obviamente, não estou feliz por termos jogado hoje com vários jogadores que também estarão em campo no domingo enquanto que a Lazio estava hoje em casa a fumar uns cigarros com o Sarri, mas isto acontece porque o Vitesse é realmente bom!", atestou Mourinho, ao seu estilo. "O Sarri está agora em casa a fumar o seu cigarro enquanto eu vou para casa a tentar pensar como é que vou recuperar disto para domingo", acrescentou relativamente ao facto de a Lazio ter feito o último jogo na segunda-feira, tendo mais três dias de descanso para entrar em campo.A Roma 'safou-se' do prolongamento aos 90 minutos, face ao golo de Abraham, qualificando-se com um 2-1 no agregado.