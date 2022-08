'No Name Boys' e ultras do Hajduk Split pretendiam atacar Super Dragões na Ribeira

O momento em que dezenas de pessoas fogem de esplanada após ataque de ultras do Hajduk Split O momento em que dezenas de pessoas fogem de esplanada após ataque de ultras do Hajduk Split

A carregar o vídeo ...

O 'Jornal de Notícias' revela na edição desta sexta-feira que um grupo de adeptos dos 'No Name Boys', afeto ao Benfica, e os ultras do Hajduk Split queriam atacar os Super Dragões na Ribeira, no Porto, na mesma noite em que semearam o pânico em Guimarães.Essa intenção é referida num relatório policial, elaborado antes do jogo dos croatas com o V. Guimarães, e o confronto só não aconteceu, acrescenta o mesmo jornal, porque os autocarros que saíram da Cidade-Berço com os adeptos foram intercetados pelas autoridades na VCI, à entrada no Porto. Os ultras do FC Porto estavam à espera dos rivais.O 'JN' adianta ainda que os cinco autocarros que transportaram os ultras do Hajduk Split até Guimarães foram alugados por um benfiquista português a uma empresa de Santa Maria da Feira, mas o dono da empresa não sabia que seria para o transporte de uma claque de futebol. Três dos veículos foram apedrejados e acabaram com os pára-brisas partidos.