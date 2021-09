Nuno Espírito Santo: «Marcámos e depois perdemos o controlo do jogo»

O Tottenham arrancou a fase de grupos da Conference League com um empate na visita ao Rennes, em jogo a contar para o Grupo G da competição. No final da partida, Nuno Espírito Santo disse ter gostado da atitude dos seus jogadores frente a uma "equipa difícil".





"Marcámos e depois perdemos o controlo [do jogo]. Jogámos contra uma boa equipa que nos causou problemas. É difícil comentar o jogo. Penso que acabámos bem o jogo. Defrontámos uma equipa difícil, mas a atitude foi boa. Muitos jogadores atuaram fora das suas posições habituais, por isso é difícil de avaliar corretamente", frisou o técnico luso, citado pelo 'Football London', que não adiantou muito sobre as lesões de Steven Bergwijn e Lucas Moura."Foi muito doloroso. Ainda é cedo para dizer se estarão disponíveis [para domingo]. O departamento médico vai trabalhar com eles", referiu, antes de comentar os resultados negativos - um empate e uma derrota - que o Tottenham apresentou desde a pausa para os compromissos de seleções."Tenho de ser honesto está a ser terrível. Depois do jogo com o Watford, tudo o que aconteceu não foi muito bom para nós, mas é o futebol. Sabemos que é um momento que temos de ultrapassar. Hoje tentámos mostrar soluções aos jogadores, a pensar no jogo de domingo [frente ao Chelsea]. Temos de ultrapassar obstáculos, é isso que nos vai tornar mais fortes no futuro", vincou.