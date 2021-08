Nuno Espírito Santo: «Não permitimos quaisquer chances ao Paços desde o início do jogo»

Nuno Espírito Santo elogiou a exibição irrepreensível dos seus jogadores no triunfo (3-0) sobre o Paços de Ferreira, em jogo da segunda mão do playoff da Conference League, resultado que permitiu ao Tottenham avançar para a fase de grupos da nova competição da UEFA.





Em declarações no final do encontro aos canais oficiais do clube, o treinador português falou ainda sobre o regresso de Harry Kane aos jogos pelos spurs, tendo apontado dois golos diante dos pacenses, e ainda a exibição de Bryan Gil, um jogador "de enorme talento"."Acho que jogamos bem. Fomos organizados, não permitimos quaisquer chances ao Paços desde o início do jogo. Fizemos boas combinações, bons movimentos ofensivos, golos e depois controlamos bem o jogo. Tínhamos uma boa vantagem e os jogadores estavam a desfrutar no relvado e os fãs gostaram", começou por dizer o treinador português.O importante vai ser sempre a performance da equipa, a forma como nos preparamos, a forma como competimos. O Harry [Kane] ajudou-nos hoje e amanhã vai ser mais um dia como qualquer outro. É um desporto de equipa. O Harry está connosco e temos de tirar vantagem disso, mas os jogadores estão a divertir-se. Podemos ver isso nos movimentos, na forma como jogam futebol, na forma como comunicam uns com os outros. Temos mais um jogo difícil no sábado, portanto temos de nos preparar para isso."Ele [Gil] jogou bem. É energético, um enorme talento, está a crescer como jogador e esta competição vai-nos fazer crescer a todos. Vamos ter jogos para competir e criar ligações entre os jogadores.""Estamos a trabalhar arduamente e acreditamos no trabalho que estamos a fazer. Cabe a nós encontrar soluções para eles se divertirem. Se eles sorriem no campo, isso significa que estamos a trabalhar bem", terminou.