há 35 min 18:23

Já são conhecidas as equipas iniciais

Consulte aqui as equipas iniciais de Olimpija Ljubljana e Santa Clara.



ONZE DO OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar; Boakye, Delamea Mlinar, Crnomarkovic e Pavlovic; Elsnik e Tomic; Aldair Djaló, Kapun e Lamine Junior; Nukic.



ONZE DO SANTA CLARA: Fernandes; Rafael Ramos, Boateng, Villanueva e Mansur; João Costa, Morita e Lincoln; Ricardinho, Jean Patric e Carlos Júnior.