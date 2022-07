Os possíveis adversários do Gil Vicente e V. Guimarães na Conference League

A UEFA divulgou, este sábado, os detalhes relativamente ao sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Conference League, que será realizado na próxima segunda-feira e terá a presença dee do. Se os vitorianos ainda têm de ultrapassar os húngaros do Puskás Akadémia na 2.ª pré-eliminatória, os galos tiveram entrada direta na 3.ª, por força do 5.º lugar na última Liga Bwin. A primeira certeza é que ambos são cabeças-de-série no sorteio.O acesso à fase de grupos faz-se através do caminho dos campeões (com equipas que caem das pré-eliminatórias da Champions League) e do caminho principal, que é onde estão as equipas portuguesas. Neste vão entrar 9 novos clubes, um deles o Gil Vicente, aos quais se juntarão 45 vencedores da 2.ª pré-eliminatória e é nessa lista que o V. Guimarães espera estar.Ora, perante o elevado número de participantes, a UEFA, como é habitual, dividiu os 54 clubes em grupos para agilizar o sorteio e impedir complicações no mesmo: três grupos de oito equipas ou vencedores da 2.ª pré-eliminatória (grupos 1, 2 e 3) e outros três grupos com dez (4, 5 e 6), e em cada grupo metade dos participantes tem o estatuto de cabeça-de-série.está no Grupo 2 e, caso supere o Puskás Akadémia, defrontará os croatas do, com entrada direta na 3.ª eliminatória, ou então o vencedor de um dos confrontos da 2.ª eliminatória:(Finlândia) x(Moldávia);(Ilhas Faroé) x(São Marino);(Arménia) x(Estónia).Já o, que vai estrear-se nas competições europeias, está no Grupo 4, podendo defrontar um de cinco vencedores de duelos da 2.ª pré-eliminatória:(Eslováquia) x(Letónia);(Cazaquistão) x(Croácia);(Ilhas Faroé) x(Eslováquia);(Malta) x(Sérvia);(Bielorrússia) x(Grécia).Muitos destes clubes são pouco conhecidos para o público português, mas não será difícil adivinhar que os gilistas não gostariam nada de ter de enfrentar o, clube da cidade de Petropavl, no norte do longínquo Cazaquistão. Essa cidade dista de Barcelos em mais de 6.700 quilómetros!O sorteio vai realizar-se em Nyon, na Suíça, às 13 horas da próxima segunda-feira. Os jogos da 3.ª pré-eliminatória vão disputar-se a 4 e 11 de agosto. Recorde-se que o Vitória entra em campo esta quinta-feira, em casa, diante do Puskás Akadémia, e ao fim de uma semana, no dia 28, jogará na Hungria.