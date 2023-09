Paulo Fonseca e João Henriques defrontam-se no Grupo A da Liga Conferência

Os franceses do Lille, treinados pelo português Paulo Fonseca, e os eslovenos do Olimpija Ljubljana, do compatriota João Henriques, vão enfrentar-se no Grupo A da Liga Conferência Europa em futebol, ditou esta sexta-feira o sorteio.

O emblema do norte de França, que conta com os lusos Tiago Djaló, Tiago Santos e Ivan Cavaleiro, parte como o grande favorito a vencer a 'poule', da qual fazem parte, além dos eslovenos, o estreante Kí Klaksvík, das Ilhas Faroé, e o Slovan Bratislava, da Eslováquia.

A equipa de João Henriques conta com três portugueses no plantel: David Sualehe, Diogo Pinto e Rui Pedro.

A finalista Fiorentina, de Itália, que só caiu na final aos pés do atual campeão West Ham, de Inglaterra, é a clara favorita a superiorizar-se no Grupo F, que conta com o Genk, da Bélgica, Ferencváros, da Hungria, e Cukaricki, da Sérvia.

O Aston Villa, de Inglaterra, é um dos clube de renome na prova e um dos candidatos à vitória final, mas terá confirmar o favoritismo no Grupo E, diante dos neerlandeses AZ Alkmaar, dos lusos Alexandra Penetra e Tiago Dantas, dos polacos do Legia e dos bielorrussos do Zrinjski.

No Grupo G, o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, é outro dos nomes fortes do torneio e nesta primeira fase perspetiva-se que não encontre grandes dificuldades, quando medir forças com os gregos do PAOK, de Rafa Soares, Vieirinha, André Ricardo e Filipe Soares, os finlandeses do HJK e os escoceses do Aberdeen.

O Grupo D é composto pelos turcos do Besiktas, que tem Gedson Fernandes, os noruegueses do Bodo/Glimt, belgas do Club Brugge e os suíços do Lugano, talvez o conjunto com menos argumentos para lutar pela fase seguinte.

De resto, enfrentam-se no Grupo B os belgas do Gent, os israelitas do Maccabi Telavive, os ucranianos do Zorya e os islandeses do Breidablik, enquanto Dínamo Zagreb (Croácia), Viktoria Plzen (República Checa), Astana (Cazaquistão) e Ballkani (Kosovo) medem forças no C.

Por fim, o Grupo H conta com o Fenerbahçe, da Turquia, o Ludogorets, da Bulgária, de Dinis Almeida e Claude Gonçalves, o Spartak Trnava, da Eslováquia, e o Nordsjaelland, da Dinamarca.

A final da Liga Conferência Europa vai disputar-se em 29 de maio, no Estádio Agia Sofia, em Atenas, Grécia.