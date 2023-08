Paulo Fonseca: «O Lille merece jogar as provas europeias, mas temos de prová-lo em campo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Lille de Paulo Fonseca recebe hoje o Rijeka, em duelo da 1ª mão do playoff, e assumindo a importância de seguir em frente, o técnico deixou o alerta: "O Lille merece jogar as provas europeias, mas temos de prová-lo em campo. O Rijeka é uma equipa muito boa, organizada, com bons jogadores. Não podemos entrar a achar que vai ser fácil." Tiago Santos e Ivan Cavaleiro podem ser opção, ao contrário de Tiago Djaló, Umtiti e Ounas, todos de fora devido a lesões.

O Apoel de Sá Pinto também espera tarefa difícil no reduto do Gent. "A pressão está do lado deles. Vai ser muito difícil, mas estudamos bem o adversário e sabemos o que fazer", promete o técnico português dos cipriotas.

Além dos treinadores, o dia será recheados de protagonistas portugueses. O AZ, de Penetra e Tiago Dantas, recebe o Brann, carrasco do Arouca. O PAOK, de Vieirinha, Rafa Soares, André Ricardo e Filipe Soares, visita o Hearts. Miguel Crespo estará em ação pelo Fenerbahçe, frente ao Twente, e Gedson pelo Besiktas, diante do D. Kiev. Aurélio Buta (Frankfurt) enfrenta o Levski, Josué e Yuri Ribeiro (Legia) defrontam o Midtjylland, enquanto Nani e Kevin Rodrigues (Demirspor) visitam o Genk.