Presidente da República felicita José Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou na quarta-feira o treinador José Mourinho e os internacionais Rui Patrício e Sérgio Oliveira pela conquista, pela Roma, da Liga Conferência Europa de futebol.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita o treinador José Mourinho e os jogadores Rui Patrício e Sérgio Oliveira pela conquista da Liga Conferência Europa, em Tirana, Albânia", pode ler-se numa nota publicada no portal 'online' da Presidência.

O curto texto lembra ainda que esta foi a primeira edição da prova, sob a tutela da UEFA, e que Mourinho arrebatou o quinto troféu continental.

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, conquistou hoje a primeira edição da Liga Conferência Europa em futebol, ao bater na final o Feyenoord por 1-0, em Tirana, para conquistar o seu segundo troféu europeu, 61 anos depois.

O internacional italiano Nicolò Zaniolo marcou, aos 32 minutos, o tento dos romanos, que já contavam no seu palmarés com o triunfo na Taça das Cidades com Feiras de 1960/61 e não ganhavam um troféu desde a vitória na Taça de Itália de 2007/08.

Mourinho, que fez alinhar os compatriotas Rui Patrício e Sérgio Oliveira, somou o seu quinto troféu europeu, após duas edições da Liga dos Campeões (2003/04, pelo FC Porto, e 2009/10, pelo Inter Milão), uma da Taça UEFA (2002/03, também pelos 'dragões') e uma da Liga Europa (2016/17, pelo Manchester United).