Rafael Camacho foi titular no primeiro jogo oficial do Aris Salónica, frente ao Gomel FC da Bielorrússia, e estreou com o pé direito pois assinou o terceiro golo da formação helénica na goleada por 5-1, na 2ª pré-eliminatória da Conference League. Com este resultado, o extremo cedido pelo Sporting tem praticamente garantida a presença na próxima fase da competição.