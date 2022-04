Roger Schmidt e um "penálti claro" por marcar: «Não sou fã do VAR»

O 0-0 imperou no King Power Stadium, entre os visitados do Leicester City e o PSV Eindhoven de Roger Schmidt, treinador que está perto de se tornar o novo homem à frente da equipa do Benfica a partir de 2022/23 . O treinador alemão analisou o empate em Inglaterra e, em especial, um lance sobre o qual não tem dúvidas e envolveu uma suposta falta de Ricardo Pereira sobre Cody Gakpo, dentro da área inglesa."Eu já vi o lance, foi um penálti claro. Para ser honesto, não sou fã do VAR, por isso não posso reclamar em relação a essa decisão errada. Acho que foi um penálti claro, mas isso faz parte do futebol e às vezes os árbitros tomam decisões erradas. Aceitamos isso e temos que nos concentrar agora na próxima semana e nos 90 minutos", atirou o técnico, de 55 anos, após o apito final.Schmidt recusou-se a abordar as notícias que o dão como certo no Benfica - "não quero falar sobre isso" - e apontou aos jogos decisivos que terá pela frente nos próximos dias."Vamos jogar duas finais na próxima semana. Mas primeiro, é claro, vem o RKC Waalwijk e precisamos de esperar por ela. Que chances temos na próxima semana? Vou deixar isso para a imprensa. Vamos dar tudo na próxima semana, como sempre fazemos", deixou claro.O PSV defronta o Leicester na quinta-feira, na segunda mão da meia-final da Liga Conferência. Três dias depois, a 17 de abril, a formação de Eindhoven defronta o Ajax na final da Taça da Holanda, em Roterdão.