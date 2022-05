Roma de José Mourinho bate Leicester e discute final da Conference League com o Feyenoord

Pela oitava vez na carreira, José Mourinho vai voltar a disputar uma final europeia. No caso a da Conference League, uma prova que este ano entrou no calendário das competições da UEFA. O feito foi alcançado esta noite, mercê do triunfo por 1-0 sobre o Leicester City, isto depois do empate a um de Inglaterra. Valeu no Olímpico um golo solitário de Tammy Abraham, que definiu o 1-0 que coloca os italianos numa decisão onde terão pela frente o Feyenoord.A atuar em casa, com Rui Patrício na baliza e Sérgio Oliveira no meio-campo, a equipa romana cedo se adiantou no marcador, com Abraham a desfazer o nulo logo aos 11 minutos. O Leicester, com Ricardo Pereira a titular, ainda foi tentando, mas o marcador não mais mexeu e, no final, foram os italianos a celebrar.Já na outra partida destas 'meias', nem houve um golo para amostra. Em desvantagem pela margem mínima (2-3, trazido de Roterdão), o Marselha teve do seu lado dos entusiastas adeptos, que fizeram um ambiente incrível , mas isso de pouco valeu. O nulo inicial prevaleceu até final e será o Feyenoord a avançar para a decisão de 25 de maio, na Arena Kombëtare, em Tirana (Albânia).