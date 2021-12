Roma de Mourinho vence em Sófia e carimba passagem aos 'oitavos' da Conference League

A AS Roma de José Mourinho confirmou esta quinta-feira a presença nos oitavos de final da UEFA Conference League, ao bater hoje na capital da Bulgária o CSKA Sófia por 3-2.

A equipa orientada pelo treinador português não dependia apenas de si para garantir a presença direta nos 'oitavos' da nova prova da UEFA, uma vez que precisava que o Bodo/Glimt, adversário de más memórias para os giallorossi, não vencessem o seu jogo frente ao FK Zorya Luhansk, o que acabou por se concretizar. A formação norueguesa não conseguiu melhor do que um empate a um golo (1-1) e acabou no segundo lugar do Grupo C, que, ainda assim, dá acesso aos 16 avos de final da UEFA Conference League.