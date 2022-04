Rui Patrício ficou mal na fotografia e Mourinho criticou: «Golo é absolutamente ridículo»

A AS Roma voltou a perder com o Bodo/Glimt (2-1), agora na 1.ª mão dos quartos de final da Conference League, numa partida em que os italianos até estiveram a vencer mas permitiram a reviravolta, que começou num erro de Rui Patrício - abordou mal o remate, que ainda sofreu um desvio, de Wembangomo no lance do 1-1 - e que José Mourinho criticou."O primeiro golo é absolutamente ridículo. O segundo surge num lance estudado, que é sempre importante e através do qual costumamos marcar muito. Gosto de o fazer mas não de sofrer. Foi falta de concentração. Mas o que me preocupa mais é a lesão de Mancini. Ainda há a segunda mão no Olímpico de Roma, com os nossos adeptos. Não tenho problemas em dizer que somos favoritos a chegar às meias-finais", afirmou o treinador português à 'Sky'."Confio totalmente nos jogadores e no apoio dos adeptos. Defrontámos uma equipa difícil. E acredito que terei um bom árbitro, com um bom assistente. Já em Roma, contra eles, tivemos um árbitro que não viu dois penáltis claros a nosso favor", vincou Mourinho.