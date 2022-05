Sérgio Oliveira: «Mourinho tem pé quente? Eu também»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Do festejo icónico ao beijo na taça: Mourinho em mais uma noite europeia para recordar

Sérgio Oliveira destacou o "feito grande" para a Roma com a conquista da Conference League, após vitória sobre o Feyenoord (1-0), naquele que foi o segundo título europeu do clube, depois da extinta Taça das Cidades com Feira (antecessora da atual Liga Europa), em 1961."Sinto-me muito feliz, é um feito grande para este clube, que precisava de um título há muito tempo. É um sentimento especial, estes adeptos sempre estiveram connosco nos momentos mais difíceis", disse o médio português à SIC Notícias, sendo depois questionado sobre o pé quente de Mourinho para finais. "Eu também tenho", brincou Oliveira.