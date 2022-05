Sérgio Oliveira sobre se prefere o FC Porto ou a Roma: «A minha vontade é festejar e beber uma cerveja»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Assim foi a festa de Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira após conquista da Conference League

Sérgio Oliveira venceu esta quarta-feira a Liga Conferência ao serviço da Roma mas não esqueceu que também foi campeão pelo FC Porto, clube que representou na primeira parte da época."Quero primeiro dar os parabéns ao FC Porto. É o meu clube. É um clube exemplar. Nasci ali e cresci ali, merece ganhar", disse à Sport TV.O médio internacional português está emprestado pelos dragões à Roma, clube que pode agora ficar com o jogador em definitivo. Interrogado sobre o futuro, preferiu não abrir o jogo. "Futuro? Sei lá. Não faço ideia e não quero pensar nisso. Quero só viver este título. É um feito único. Escrevemos história e quero aproveitar", adiantou.Já sobre qual o futuro onde pretende ficar, Oliveira 'fugiu' à questão. "A minha vontade é agora festejar e beber uma cerveja", frisou, entre risos.Segundo Record noticiou , a Roma irá avançar para a aquisição em definitivo do passe do futebolista, de 29 anos.