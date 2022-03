Tammy Abraham evita prolongamento aos 90 minutos e qualifica Roma de José Mourinho

Na primeira mão, na Holanda, a formação orientada pelo técnico português havia triunfado por 1-0, face ao golo solitário de Sérgio Oliveira.Esta quinta-feira, o médio emprestado pelo FC Porto não foi opção ao contrário do guarda-redes Rui Patrício, titular pela Roma.

A Roma empatou em casa com os holandeses do Vitesse (1-1) e garantiu a qualificação in extremis na Liga Conferência. José Mourinho viu Tammy Abraham evitar o prolongamento com um golo aos 90 minutos que bastou para seguir em frente.