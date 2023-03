«Teria sido melhor o VAR não intervir»: Roberto Rosetti e o polémico golo invalidado no Fiorentina-Sp. Braga

O Fiorentina-Sp. Braga da semana passada, que terminou com vitória por 3-2 dos italianos e a confirmação da eliminação dos guerreiros na Liga Conferência, ficou marcado por um momento bastante polémico e inusitado.É que ao início da segunda parte desse encontro, a Fiorentina viu um golo ser-lhe anulado pelo VAR após indicação positiva da tecnologia da linha de golo . Com efeito, a bola de Arthur Cabral foi defendida por Tiago Sá no limite e aí é que surgiu a grande questão: o árbitro francês Benoit Bastien recebeu indicação no seu relógio de que havia golo (portanto, a bola teria passado a linha de golo totalmente); mas o VAR duvidou dessa indicação da tecnologia e chamou o árbitro ao ecrã, tendo este visto a imagem da câmara colocada de frente para a linha e decidiu reverter a decisão e não dar golo à Fiorentina.Ora, esta sexta-feira, o presidente do Comité de Árbitros da UEFA, Roberto Rosetti, comentou o assunto à margem de um evento em Itália. "No Fiorentina-Sp. Braga, houve uma situação limite, extremamente difícil e complicada. A tecnologia funcionou, a bola estava dentro por dois milímetros. O VAR, verificando a situação, não ficou convencido. Como conclusão final, teria sido melhor o VAR não intervir", comentou o antigo árbitro internacional.