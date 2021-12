Tottenham-Rennes adiado devido a vários casos de Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tottenham anunciou esta quarta-feira que o jogo agendado para quinta-feira, às 20 horas, em Londres, irá ser adiado devido à quantidade de casos de novo coronavírus registados nos quadros do emblema inglês."Podemos confirmar que a nossa partida da UEFA Europa Conference League contra o Stade Rennais, em casa, não irá acontecer amanhã depois de uma série de casos positivos dentro do clube terem sido confirmados positivos à COVID-19", sustentaram os spurs através das redes sociais.A equipa de Antonio Conte precisa de fazer melhor resultado ante o Rennes do que o Vitesse frente ao NS Mura para jogar a qualificação para a fase a eliminar da Conference League.