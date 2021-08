Treinador do Larne atribui "total favoritismo" ao Paços de Ferreira

O treinador do Larne FC, Tiernan Lync, atribuiu esta quarta-feira "todo o favoritismo" ao Paços de Ferreira na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol, cuja primeira mão começa a disputar-se no estádio Capital do Móvel, na quinta-feira.

"Vocês, portugueses, e o Paços são extraordinariamente favoritos para o jogo de amanhã [quinta-feira]", disse Tiernan Lync, argumentando que "o Paços é um clube grande de uma Liga top na Europa".

O técnico do quarto classificado da última edição da principal Liga da Irlanda do Norte deixou elogios à formação lusa, destacando, sobretudo, "os muitos jogadores portugueses e brasileiros de muito talento com bola".

"Do que vimos do Paços, posso dizer que tem muitos jogadores de qualidade, é uma equipa grande de uma Liga top e, certamente, vai criar-nos muitas dificuldades", sublinhou.

Tiernan Lync recusou, por outro lado, qualquer vantagem da sua equipa em termos competitivos, considerando que "não será por o Larne já ter disputado alguns jogos que retirará qualquer vantagem disso", tendo em conta "a muita qualidade do Paços".

O vencedor da eliminatória irá discutir, depois, com o Tottenham o acesso à fase de grupos, mas Tiernan Lync afastou a poderosa equipa inglesa do pensamento, insistindo que "o foco está nos jogos com o Paços".

"A nossa única preocupação é o jogo de amanhã [quinta-feira] e no seguinte, da mesma eliminatória, e pensar agora no Tottenham seria desrespeitoso para as duas equipas", concluiu.

Matej Jug, da Eslovénia, será o árbitro do jogo entre Paços de Ferreira e Larne FC, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, na quinta-feira, às 19:00.