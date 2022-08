Três dos 'No Name Boys' identificados pela PSP em Guimarães não podem entrar em estádios

O momento em que dezenas de pessoas fogem de esplanada após ataque de ultras do Hajduk Split O momento em que dezenas de pessoas fogem de esplanada após ataque de ultras do Hajduk Split

O 'Expresso' revela esta sexta-feira que entre os 23 elementos dos 'No Name Boys' identificados pela polícia na sequência dos episódios de violência, em Guimarães, há três que estão proibidos de entrar em recintos desportivos por terem um histórico de violência no futebol.Segundo o mesmo jornal não há, todavia, certeza se os indivíduos em causa chegaram a entrar no Estádio D. Afonso Henriques para assistir ao encontro da Conference League, que colocou frente a frente o V. Guimarães e o Hajduk Split na última quarta-feira.