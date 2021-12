UEFA confirma adiamento do Tottenham-Rennes

O jornal francês 'L'Équipe' recebeu a confirmação da UEFA, por mail, do adiamento do jogo entre o Tottenham e o Rennes, da Conference League, devido aos casos de covid-19 que assolam a equipa inglesa. O jogo devia realizar-se hoje em Londres."Podemos confirmar que o jogo Tottenham-Rennes não vai ter lugar esta noite. Mais informações serão dadas no devido tempo", explica o mail da UEFA, citado pelo 'L'Équipe'.O Tottenham tinha comunicado ontem o cancelamento da partida mas o Rennes, que já estava em Londres, manifestou-se aborrecido com a situação e disse estar a postos para jogar, uma vez que o encontro não tinha sido cancelado pela UEFA.