UEFA considera que Tottenham desistiu do jogo com o Rennes e spurs estão fora da Europa

O Tottenham está fora da Conference League depois de a UEFA ter considerado, esta segunda-feira, que os spurs deram falta de comparência na partida com o Rennes, que assim vence na secretaria por 3-0. A partida, referente à 6.ª jornada da fase de grupos da prova, era para ter sido disputada no passado dia 9 mas acabou adiada devido a um surto de Covid-19 no clube inglês.Com este desaire por "desistência", o Tottenham termina em terceiro lugar no grupo G, atrás de Rennes e Vitesse, que seguem em frente.A partida foi adiada de véspera, quando Antonio Conte anunciou ter oito jogadores infetados com Covid-19. A UEFA confirmou mais tarde que o encontro não seria disputado por não ter sido arranjada uma solução em tempo útil. Quanto ao Rennes, criticou a decisão de não se jogar, considerando que a mesma tinha sido tomada de forma unilateral pelo Tottenham.