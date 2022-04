UEFA suspende treinador do Bodo/Glimt antes do jogo da 2ª mão com a Roma

Num curto comunicado, os responsáveis do Bodo/Glimt garantem estar "surpreendidos e chocados com a decisão da UEFA" e anunciam que vão "recorrer e trabalhar no recurso durante a noite".



A segunda mão dos quartos-de-final da Liga Conferência está agendada para a próxima quinta-feira, em Roma.

A UEFA suspendeu esta segunda-feira o treinador do Bodo/Glimt antes do jogo da 2ª mão com a Roma. Kjetil Knutsen ter-se-á envolvido com o treinador de guarda-redes português da Roma, Nuno Santos, a quem terá dado um murro. Uma versão que os noruegueses negaram publicamente Ora, o organismo que gere o futebol europeu também suspendeu Nuno Santos devido a incidentes que se reportam ao jogo da última quinta-feira, na Noruega.