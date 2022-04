Ultras do Bodo/Glimt pedem paz à Roma e lembram Chianti, Spaghetti alla Capri e o... bacalhau

O duelo entre Roma e Bodo/Glimt promete ser quente depois do que sucedeu há uma semana - especialmente por conta da confusão vivida no túnel no final do encontro -, mas fora das quatro linhas a situação também se espera tensa. Por isso, ainda antes de chegarem a solo italiano, um grupo de ultras do emblema norueguês lançou uma carta aberta, na qual pede paz aos adeptos romanos de forma inusitada."Caros fãs da Roma,Na quinta-feira à noite vamos disputar um jogo de futebol. Muitos do nossos adeptos do sul do país estão preocupados com a possibilidade de haver lutar e esfaqueamentos entre nós, por isso prestem atenção ao nosso apelo.Partilhámos tanta coisa ao longo dos anos. Itália deu-nos restaurantes brilhantes como o Orion e o Fellini. Deram-nos também o Chianti e a Spaghetti alla Capri. Nós demos a aquavita e o bacalhau. A nossa amizade e colaboração remonta aos tempos do Rei Sverre [que comandou o país entre 1184 e 1202].Por isso vamos lutar no campo e fora dos balneários se for necessário, mas vamos ser amigos antes e depois do jogo. Obrigado, Glimt i Steigen."