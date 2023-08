V. Guimarães-Celje, em direto

há 21 min 18:32

Com uma importante vantagem conquistada na partida da 1.ª mão, Moreno não quer, ainda assim, a equipa a entrar em campo agarrada a esse fator. "É importante focarmo-nos apenas neste jogo e esquecer a vantagem que temos", disse o técnico vitoriano, na antevisão ao encontro desta noite, alertando para os perigos que o adversário representa: "Não podemos esquecer a valia do adversário. Foram campeões há dois anos. Rodaram a equipa no fim-de-semana e goleou. Há jogadores que estavam lesionados, muito interessantes, que podem jogar e estamos preparados. Não vamos mudar a nossa forma de estar."