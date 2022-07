V. Guimarães-Puskás Akadémia, em direto

há 47 min 19:18

Já é oficial: este é o primeiro 'onze' do V. Guimarães versão 2022/23



José Gageiro / Movephoto

Já é conhecido o primeiro onze do V. Guimarães em jogos oficiais da temporada 2022/23. O jogo com o Puskás Akadémia começa às 20h30, mas a UEFA já divulgou a equipa inicial dos vitorianos, onde surgem três reforços (Ogawa, Jota e André Silva) e ainda André Almeida, que tem sido apontado como alvo do FC Porto neste mercado.



O Vitória começa com: Bruno Varela; Miguel Maga, Jorge Fernandes, Mumin e Ogawa; Alfa Semedo, Tiago Silva e André Almeida; Rúben Lameiras, Jota Silva e André Silva. No banco estarão Trmal, Celton Biai, Mikel Villanueva, Hélder Sá, André Amaro, Nélson da Luz, Ibrahima Bamba, Anderson Silva, Alberto Baio, Daniel Silva e Nicolas Janvier.