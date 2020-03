A UEFA anunciou esta sexta-feira que todos os jogos da próxima semana da Liga dos Campeões e Liga Europa serão cancelados devido ao novo coronavírus Covid-19.





Em comunicado, o organismo que rege o futebol europeu informa que, "à luz dos desenvolvimentos da propagação do Covid-19", as partidas dos oitavos de final da Liga dos Campeões, dos 16 avos da Liga Europa e dos quartos de final da Youth League não vão jogar-se na data prevista.O sorteio para as fases seguintes das competições, que estava agendado para sexta-feira, dia 20, foi igualmente adiado