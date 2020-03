A imprensa espanhola avança que a UEFA vai suspender os próximos encontros da Liga dos Campeões e da Liga Europa, devido à epidemia do novo coronavírus.





A progressão do Covid-19 no velho continente obriga a medidas de contenção, que estão já a ser tomadas pelos países e agora pelo organismo que tutela o futebol europeu.Os próximos jogos da Champions estavam marcados para a próxima semana. Dia 17 (terça-feira) devia realizar-se o Manchester City-Real Madrid e o Juventus-Lyon; quarta-feira, dia 18, o Barcelona-Nápoles e o Bayern Munique-Chelsea, todos dos oitavos-de-final da prova (2.ª mão).Já na Liga Europa grande parte dos encontros dos oitavos-de-final (2.ª mão) estavam marcados para hoje, exceção feita ao Sevilha-Roma e ao Inter-Getafe, que tinham sido adiados devido à impossibilidade de as equipas italianas viajarem.