Duas equipas diretas na fase de grupos da Champions do próximo ano? Sim, é possível. Saiba como

Portugal parte para a próxima temporada no 7.º posto do ranking UEFA, o que significa que apenas o campeão terá acesso direto à fase grupos da Champions, com o 2.º classificado a ser obrigado a disputar duas pré-eliminatórias no caminho dos não-campeões.O vencedor da Taça de Portugal (ou o terceiro classificado do campeonato, caso o vencedor da Taça se qualificar para a Champions) terá lugar na fase de grupos da Liga Europa.A única forma de haver mais uma equipa portuguesa na fase dos grupos da prova milionária é alguma delas vencer a Liga Europa ou a Champions do ano anterior e terminar fora dos dois primeiros lugares. Caso um dos dois primeiros vença, por exemplo, a Liga Europa, a vaga extra será distribuída em função do ranking.Há, porém, um cenário em que as duas equipas portuguesas podem entrar ambas diretamente na fase de grupos. Se o vencedor da Liga Europa se qualificar para a Liga dos Campeões através do respetivo campeonato nacional, abrirá uma vaga para a equipa com melhor coeficiente entre as que estiverem qualificadas para as pré-eliminatórias.Caso Benfica ou FC Porto terminem no segundo lugar, é garantido que será um deles o clube com melhor coeficiente no caminho dos não-campeões, pois à sua frente apenas têm emblemas das cinco principais ligas, que não colocam ninguém nas pré-eliminatórias.O Sporting está pouco abaixo e precisaria que outras equipas, como Shakhtar, Rangers, Feyenoord, Brugge ou Slávia, entre outras, não disputem as pré-eliminatórias da Champions como não-campeões dos respetivos países.Saiba, em vigor a partir da próxima época.