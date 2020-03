International Champions Cup cancela jogos na Ásia pelo coronavírus

A International Champions Cup anunciou esta segunda-feira o cancelamento dos jogos do prestigiado torneio de verão na Ásia devido à epidemia do coronavírus. "A saúde e segurança dos adeptos, clubes, jogadores, staff e parceiros é a nossa prioridade", segundo os responsáveis da Relevant Sports, organizadores da prova de pré-temporada que o Benfica venceu no último verão.





O calendário da competição terá este ano menos jogos por causa do Euro'2020 e da Copa América e está ainda por ser anunciado. A prova vai decorrer sobretudo nos Estados Unidos da América.