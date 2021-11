Nem só de Champions se faz o futebol europeu

Quem diz que nas competições europeias só há bons jogos na Liga dos Campeões é porque à quinta-feira se desliga do mundo. Obviamente que, e também havendo mais jogos, é normal que haja algumas partidas que não puxem muito pelo espetáculo mas há muitos jogos que, mesmo não estando à espera, acabam por se transformar em bons jogos de futebol.





Hoje temos um jogo que não é esse o caso, é daqueles em que olhamos e pensamos "É bem capaz de ser um bom jogo", com a Lazio a visitar o Vélodrome para defrontar o seu residente, o Marselha e é, claramente, caso para jogo da casa Pelo resto da noite de hoje há vários jogos de interesse mas, só para subir um pouco mais o interesse, há aqui uns Mercados com Valores para as competições europeias. É só darem uma olhada e escolherem.